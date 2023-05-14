خطوة عملاقة لمحرز و"سيتي" نحو اللقب التاسع

حقق اليوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له النجم الجزائري رياض محرز فوزا كبيرا على مستضيفه ايفرتون 3/0 بفضل ثنائية غاندوغان وهدف من العملاق النرويجي ايرلينغ هالاند محققا بذلك النقطة ال 85 خلال مشواره في دوري البريمييرليغ لهذا الموسم من 35 مباراة.

وفي مقابل ذلك سقط الوصيف أرسنال بعد عصر اليوم الأحد بداخل معقله ملعب "الإمارات" بنفس النتيجة 3/0 أمام ضيفه برايتون ، ما جعل رصيد اشبال ارتيتا يتجمد عند حدود ال 81 نقطة من 36 مباراة ، وهو ما من شأنه ان يعزز من حظوظ مانشستر سيتي في إضافة لقب البطولة التاسع إلى خزائنه في ظل اتساع فارق النقاط بين الفريقين إلى اربع نقاط كاملة مع مباراة ناقصة يرتقب ان تجمع اشبال بيب غوراديولا لاحقا بنادي برايتون بملعب هذا الأخير بتاريخ 24 ماي القادم.

ويصنف النجم الجزائري رياض محرز كثاني هداف ضمن كتيبة المدرب الكتالوني هذا الموسم برصيد 15 هدفا في كل المنافسات بعد الدولي النرويجي هالاند وذلك بالرغم من عدم اعتماد غوراديولا بانتظام على خدمات صاحب القميص "السماوي" رقم 26 الذي يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب البريمييرليغ لموسم إضافي.