Communiqué du conseil des ministres

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier et à des exposés sur la réforme de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), les dispositions relatives aux titulaires de diplômes de magistère et de doctorat au titre de l'exercice 2023, l'état et perspectives des Ecoles supérieures de l'enseignement supérieur et le secteur des Mines.

Après l'ouverture de la réunion par le président de la République, la lecture de l'ordre du jour et la présentation par le Premier ministre, du bilan d'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le Président a donné les instructions et orientations suivantes :

*Concernant les dispositions relatives aux titulaires de diplômes de magistère et de doctorat au titre de l'exercice 2023:

- Le président de la République a approuvé les propositions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prévoyant le recrutement des titulaires de ces deux diplômes dans les postes universitaires.

- Monsieur le président a ordonné, dans le cadre de son engagement auprès des enseignants universitaires, la révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus, enjoignant de lui soumettre des propositions dans les meilleurs délais, car l'Etat doit accorder un intérêt particulier à cette catégorie, qui constitue la matière grise et la soupape de sécurité de l'Algérie dans tous les secteurs.

- Préparer une révision globale du statut des enseignants du Supérieur en accord avec la dynamique et la nouvelle stratégie du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Redoubler d'efforts pour attirer davantage d'étudiants dans les spécialités et filières scientifiques, qui représentent le réservoir de la nation pour les différentes institutions de l'Etat.

- Adopter une vision scientifique proactive basée sur l'approche de l'Algérie nouvelle qui prévoit de délaisser les méthodes classiques dans l'enseignement supérieur au profit de la diversification des spécialités au diapason des tendances mondiales.

*Concernant l'exploitation du gisement de zinc et de plomb à Oued Amizour (Bejaia)

- Rappelant l'importance économique majeure dudit projet, Monsieur le président a ordonné de réduire tous les délais liés aux chantiers techniques secondaires pour accélérer l'entrée en exploitation de ce projet, d'autant que l'étape des régularisations administratives est dépassée.

- Adopter le système de travail en équipes 24h sur 24, pour faire avancer les travaux, au vu de l'impact positif du projet au niveau national.

*Concernant les fermes pilotes (diagnostic et perspectives)

- Monsieur le président a affirmé que les résultats de cette conception n'ont pas été à la hauteur des attentes de l'Etat.

Ainsi, le président de la République a ordonné d'élaborer une nouvelle vision approfondie, à soumettre au plus tard dans un mois, qui dégagerait une approche globale à même de mettre en avant le nouveau rôle de ces fermes et le cadre juridique devant les régir et en préserver la pérennité à travers toutes les régions du pays, en fonction de la vocation agricole de chaque région.

- Le président de la République a enjoint de transformer les fermes pilotes en pépinières pour les ressources animales et végétales, soit une locomotive pour la recherche et le développement du secteur agricole, dans le cadre du processus de développement de l'économie nationale.

*Concernant le projet de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier

Avant l'approbation dudit projet de loi, le président de la République avait souligné l'impératif de fixer et déterminer l'objectif de sa révision dans le contexte de l'actualisation et l'adaptation du rôle des forêts et du patrimoine forestier dans le développement et la promotion de l'économie nationale.

- Le président de la République a instruit à l'effet d'accorder davantage de facilitations aux familles algériennes qui œuvrent à hisser le rendement du secteur agricole, à travers l'exploitation des espaces forestiers, et ce pour doubler les revenus de ces familles de manière optimale et non nuisible au couvert forestier, ni à l'environnement.

*Concernant la réforme du dispositif de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)

- Monsieur le président a salué la coordination et la synergie entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le Président de la République a souligné que les tâches de cette agence consistaient en l'appui et l'accompagnement des jeunes dans leurs activités créatrices de richesses et d'emplois.

- Les dossiers de litiges et de corruption découlant des précédentes politiques de la Issaba, dans le cadre de l'ANSEJ, doivent être traités à un autre niveau de compétence, après mise en place d'une commission chargée de les régler de manière définitive, cette mesure ne relevant pas des prérogatives du ministère des Start-up.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décisions individuelles portant nominations et fins de fonctions dans des postes et des fonctions supérieurs de l'Etat".