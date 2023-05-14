إلغاء منح التذاكر الإضافية لاتحاد العاصمة

ألغت وزارة الشباب والرياضة قرار منح 10 آلاف تذكرة لإدارة اتحاد العاصمة، كحصة إضافية لبيعها في شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وجاء في بيان لنادي اتحاد العاصمة ، أن ذات الوزارة قرّرت رفع الحصة الإضافية إلى 20 ألف تذكرة ستباع مجدّدا عبر المنصة الإلكترونية "تذكرتي".

واتخذت الوزارة قرار رفع الحصة الإضافية من التذاكر وإعادة طرحها للبيع عبر منصة "تذكرتي"، حتى "يضمن فريقنا مساندة واسعة من طرف جمهورنا وكذا منح الفرصة لمشجعينا المتواجدين خارج العاصمة لحضور المباراة" بحسب إدارة الاتحاد.

وجاء في البيان " نعتذر لأنصارنا عن هذا التغيير الحاصل في عملية بيع التذاكر الإضافية الذي أملته ظروف خاصة".