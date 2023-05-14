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المدية: تركيب محطة معالجة المياه ببني سليمان

مجتمع
14 ماي 2023 ()
ط.عبدالكريم
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في إطار تحسين الخدمة العمومية للمياه الشروب، من خلال تفعيل المخطط الاستعجالي الاستباقي،  لمواجهة شح الموارد المائية جراء ندرة تساقط الأمطار، باشرت اليوم الأحد ، الفرق التقنية بعملية تركيب محطة المعالجة أحادية الكتلة المتنقلة، من سد تيشي  بولاية بجاية إلى المحطة التابعة للديوان الوطني للسقي و صرف المياه  ببني سليمان شرق المدية.

وجرى هذا  تحت إشراف المديرية العامة للجزائرية للمياه والمتابعة الميدانية من طرف إطارات المؤسسة، حيث  تقدر طاقة إنتاجها 4000م3/ اليوم.

تركيب المحطة سيسمح بتدعيم عملية التموين على مستوى بلدية بني سليمان، وتلبية حاجيات الساكنة بصفة عادية ومنتظمة في ظل ندرة وتذبذب مياه الشرب ببني سليمان وعلى مختلف بلديات الولاية ، الناجمة أساسا عن شح الأمطار، وتراجع منسوب مياه سد كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون أكثر من عشرين بلدية بالولاية.

 

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