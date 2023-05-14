المدية: تركيب محطة معالجة المياه ببني سليمان

في إطار تحسين الخدمة العمومية للمياه الشروب، من خلال تفعيل المخطط الاستعجالي الاستباقي، لمواجهة شح الموارد المائية جراء ندرة تساقط الأمطار، باشرت اليوم الأحد ، الفرق التقنية بعملية تركيب محطة المعالجة أحادية الكتلة المتنقلة، من سد تيشي بولاية بجاية إلى المحطة التابعة للديوان الوطني للسقي و صرف المياه ببني سليمان شرق المدية.

وجرى هذا تحت إشراف المديرية العامة للجزائرية للمياه والمتابعة الميدانية من طرف إطارات المؤسسة، حيث تقدر طاقة إنتاجها 4000م3/ اليوم.

تركيب المحطة سيسمح بتدعيم عملية التموين على مستوى بلدية بني سليمان، وتلبية حاجيات الساكنة بصفة عادية ومنتظمة في ظل ندرة وتذبذب مياه الشرب ببني سليمان وعلى مختلف بلديات الولاية ، الناجمة أساسا عن شح الأمطار، وتراجع منسوب مياه سد كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون أكثر من عشرين بلدية بالولاية.