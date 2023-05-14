تحضيرا لـ"استحقاقات هامة".. بلاني يستقبل السفير البرتغالي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرتغال بالجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، في إطار "التحضيرلاستحقاقات ثنائية هامة" بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الطرفان استعرضا خلال هذا اللقاء مختلف مجالات التعاون الثنائي، وتباحثا حول سبل تعزيزها، حيث أكدا على إرادتهما في بناء شراكة استراتيجية شاملة ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين.

وأشاد الطرفان بالعلاقات السياسية المتميزة، واتفقا على إعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وفقا لذات المصدر.

وفي الشأن الدولي، بحسب البيان، استعرض الطرفان جملة من القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبرا عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر فيما يتعلق بمختلف التحديات وجددا تمسكهما بمبادئ الشرعية الدولية في تسوية النزاعات.