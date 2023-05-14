نتائج أولية : المنافسة بين أردوغان وكليجدار أوغلو تحتدم

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الواحدة صباحا بتوقيت إسطنبول، ( الحادية عشر ليلا بتوقيت الجزائر) عن تراجع المترشح رجب طيب أردوغان حيث حاز إلى حد الآن على : 49.52% من الأصوات التي تم فرزها ، فيما تقدم منافسه كمال كليجدار أوغلو وحاز على 44.76% حتى الآن .

من جانب آخر حصل المترشح المنسحب محرم إنجه على نسبة 0.44% من الأصوات ، أما المترشح سنان أوغان فقد حصل على : 5.28% من الأصوات المفرزة.

وبلغت نسبة الفرز إلى هذه الساعة 95.09% من المجموع الكلي للصناديق.

أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فقد جاءت النتائج الأولية حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت إسطنبول ( الحادية عشرة والنصف بتوقيت الجزائر) كالتالي :

في تحالف الشعب ، حظي حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ 35.52 % من الاصوات ، فيما حازت الحركة القومية على 10.18% من الأصوات ، أما حزب الوحدة الكبرى فقد حاز على 1.01 % من الأصوات، والرفاه الجديد حصل على 2.85% من الأصوات.

أما تحالف الأمة فقد حظي حزب الشعب الجمهوري بـ 25.15 % من الأوصات ، وحاز الحزب الجيد على : 9.88 % من الأصوات.

ووصلت نسبة فرز الأصوات في ذات اللحظات إلى 94.47 %.