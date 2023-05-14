وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر.. الخارجية تعزي

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مساء الأحد، عن عميق حزنها وبالغ تأثرها إثر وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر، بيلي ماسيتلا، اليوم ببريتوريا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، بحسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان : "لقد فقدت جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية دبلوماسيا ذو خبرة عالية ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية، بحكم نضاله بتفانٍ في الحركة المناهضة لنظام الفصل العنصري في بلاده. كما فقدت الجزائر في السفير بيلي ماسيتلا دبلوماسيا ساهم بفضل مؤهلاته وتفانيه في تقوية وصون العلاقات الجزائرية-الجنوب أفريقية".

وتوجهت وزارة الشؤون الخارجية بـ "خالص تعازيها لطاقم سفارة جنوب افريقيا بالجزائر وللأسرة الدبلوماسية في جنوب إفريقيا ولأسرة وأصدقاء السفير ماسيتلا".