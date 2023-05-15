أوقاف غزة تدين تدمير مقبرة بيت لاهيا

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أول أمس، استهداف الاحتلال الصهيوني، خلال عدوانه على قطاع غزة، مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها.



وعدّت الوزارة في بيان لها، استهداف المقابر مؤشرًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لحرمة الأموات، وقالت: “ليس غريبا على الاحتلال الذي يرتكب جرائم حرب يومية بحق الشعب الفلسطيني، ويستهدف بطائراته وأسلحته الثقيلة الأطفال والنساء والشيوخ والمنازل الآمنة أن يرتكب جريمة أخرى بحق الأموات في قبورهم”. وطالبت الأوقاف الأمتين العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم بالتحرك العاجل من أجل نصرة فلسطين وشعبها ومساجدها ومقدّساتها، داعية علماء الأمة وخطباءها لأخذ دورهم الحقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني.





