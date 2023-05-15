تركيا تتجه نحو جولة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس لجنة الانتخابات التركية أحمد ينار، اليوم الإثنين، النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الأصوات، لتكون البلاد على موعد جديد مع جولة إعادة.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.4 بالمائة وكمال كليجدار أوغلو على 44.96 بالمائة من الأصوات.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم رجب طيب أردوغان كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز 100 بالمائة من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50 بالمائة، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وستكون جولة الإعادة يوم 28 ماي الجاري، بعد أسبوعين من الآن تحديدا.