أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب. وتزايدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلكي النفط العالميين، الولايات المتحدة والصين، مما عوض أمل الارتفاع على الطلب بشأن تشديد الإمدادات من تخفيضات أوبك+ واستئناف الشراء في أمريكا لدعم احتياطي النفط الاستراتيجي.

بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جويلية المقبل بنسبة 0.27 بالمائة، لتسجل 73.97 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جوان الداخل بنسبة 0.20 بالمائة، لتسجل 69.90 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على تراجع بأكثر من 1 بالمائة، في نهاية تعاملات للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل رابع خسائر أسبوعية لها.