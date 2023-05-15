أمطار غزيرة على 19 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار تساقط أمطار غزيرة على شرق البلاد.

وحسب نشرية خاصة، لذات المصالح، فإن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و40 ملم ويمكن أن تتجاوز 50 ملم على ولايات: بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، المغير، بسكرة، تقرت والوادي، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

في حين، نبه الديوان، إلى هبوب رياح قوية بداية من الساعة 15:00 لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء، على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، الوادي، المغير، تقرت، ورقلة وإليزي.