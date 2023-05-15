تفاصيل مثول سعيد شعبان أمام القضاء الفرنسي

كشف تقرير فرنسي، أن الجزائري سعيد شعبان المالك لنادي أونجيه الذي سقط لدوري الدرجة الثانية، سيمثل أمام القضاء يوم السابع من جوان المقبل بمحكمة بوبيني.

ووفق شبكة " آر أم سي"، فإن رجل الأعمال والمالك للنادي مشتبه في تورطه في ممارسات غير قانونية لمهنة وكيل أعمال عن طريق التواطؤ وهو ما أعتبر بغسل أموال منظم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في أوائل أفريل المنقضي أوقف سعيد شعبان أكثر من 36 ساعة من قبل الشرطة الفرنسية، بعد اتهامات بدفعه مبالغ مالية خالية أثناء انتقال اللاعبين إلى رجال يدعون أنهم وكلاء للاعبين ومع ذلك فإن العديد منهم لا يملكون رخصا من قبل الاتحاد الفرنسي للعبة، ومن أجل النجاح في هذه العملية كان من الممكن أن يمروا عبر وكيل رسمي من أجل الحصول على ما تم دفعه.

وحسب التحقيق الذي قامت به " شبكة أر أم آسي"، فإن هناك خمسة أشخاص متورطون في القضية وهم سعيد شعبان ووكيل أعمال مرخص له من طرف الاتحاد الفرنسي وآخر يدعى أنه وكيل أعمال ولكن ليس لديه ترخيص واثنين من المتعاونين عبر شركات استشارية، في ملف وصف بالمعقّد نظرا للتدفقات المالية الحاصلة.

يذكر أن أونجيه، أعلن في مارس المنقضي استقالة رئيسه سعيد شعبان الذي تنازل عن منصبه لصالح ابنه رومان شعبان.