هذا هو مخطط توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الإثنين، عن مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023.

وكشف بداري، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" أن توظيف الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه سيكون على النحو التالي:

- التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم (ب)

- التوظيف كباحث في مراكز البحث.

- التوظيف في الإدارات، برتب إدارية خاصة.

- التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم (ب) دائم قابلة للتجديد.

- التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.