بيان هام لوزارة العمل والتشغيل

ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن القانون رقم 23-02 لسنة 5 شوال 1444 المؤرخ في 25 أفريل 2023 بشأن ممارسة القانون النقابي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 لسنة 12 شوال 14444 الموافق 2 ماي 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء القانون رقم 90-14 لسنة 9 ذو القعدة 1410 الصادر في 2 جوان 1990 بشأن إجراءات ممارسة القانون النقابي.

وأكد البيان -طبقا لأحكام المادة 159 من القانون رقم 23-02 -، أنه يجب على نقابات العمال وأرباب العمل المنشأة بشكل قانوني بموجب أحكام القانون رقم 90-14 تقديم أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد بما في ذلك أحكام المادة 38 منه إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - مديرية علاقات العمل للمراجعة والرأي خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أو الفترة من 02 ماي 2023 إلى 2 نوفمبر 2023.

وقالت الوزارة إن الإجراءات الدستورية للمنظمات النقابية الأساسية والاتحادات والكونفدرالية تخضع لأحكام القانون رقم 23-02، وخاصة المواد 28 إلى 36 منه.