تحديد مكان إجراء مواجهة أوغندا-الجزائر

كشف اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مكان إجراء مباراة أوغندا ضد الجزائر والتي تدخل لحساب الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ووفق المصدر ذاته، فإن اللقاء سيكون يوم الثامن عشر من جوان بداية من الساعة الرابعة بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.

هذا وقد تم تعيين الحكم الغابوني بيير غيسلين أتشو لإدارة هذا اللقاء برفقة الأنغولي جيرسون إميليانو دوس كمساعد أول والغابوني بوريس مارتيس ديتسوغا.

في حين سيكون الحكم الرابع الغابوني تانغوي باتريس ميبيامي، أما محافظ اللقاء فهو الكونغولي جان ديدييه ماسامبا مالونغا.