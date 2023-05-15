تعزيز التعاون بين المواطنين ووحدات الدرك لوضع حد لإرهاب الطرقات

سجلت مصالح الدرك الوطني قرابة 10 آلاف تبليغ يوميا عن تجاوزات مرورية تقع على مستوى مختلف الطرقات عبر الوطن، يتم معالجتها من طرف فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة، حسب ما كشف عنه رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط.

وأوضح الرائد بوشحيط أن قيادة الدرك الوطني "تولي أهمية كبيرة للتبليغات، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة خلال شهر أوت من العام الماضي، وهو ما استدعى تعزيز التعاون بين المواطنين ووحدات الدرك الوطني لوضع حد لإرهاب الطرقات".

وأشار إلى أن عدد التبليغات عبر صفحة "طريقي" التابعة لمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني يصل إلى قرابة 10 آلاف تبليغ يوميا يتم معالجتها من طرف فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة، مضيفا أنه يتم إخطار الوحدات بمتابعة التبليغات المتعلقة بالأمن المروري لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما يتم تحويل التبليغات الأخرى إلى المديريات المختصة.

وحول طبيعة هذه التبليغات، أكد الرائد بوشحيط أنها تتعلق أساسا بعدم التزام سائقي الحافلات بعدد الركاب المسموح به قانونا وعدم احترام شروط النظافة وغياب الصيانة الدورية للمركبات، بالإضافة إلى التجاوزات الناجمة عن الحالات الطارئة، على غرار امتناع بعض السائقين، في حال حدوث عطب بحافلتهم، عن توفير حافلة بديلة لاسيما على المسافات الطويلة.

وأضاف أن المركبات الثقيلة تسببت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية في 19،36 بالمائة من حوادث المرور المسجلة، مخلفة بذلك مقتل 65 شخصا وإصابة 263 آخرين بجروح متفاوتة في 631 حادثا، مبرزا أن الحافلات لوحدها تسببت في 130 حادثا أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 170 آخرين.

وخلال نفس الفترة، خلفت المركبات الخفيفة مقتل 291 شخصا وإصابة 1672 آخرين في حوادث تسببت فيها 1851 مركبة.