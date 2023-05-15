كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تأسيس نظام تعويضي جديد للأستاذ الجامعي.

وفي منشور له عبر "فيسبوك"، أفاد الوزير لداري، أن النظام التعويضي سيكون لفائدة كل من:

- النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث.

- النظام التعويضي لفائدة الباحث الدائم.

- النظام التعويضي لفائدة الإستشفائيين الجامعيين

وأضاف الوزير بداري أن هذا النظام يشهد اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.

كما أكد وزير التعليم العالي، أنه تم مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة من الأساتذة، الذي يشهد مرحلته الأخيرة، في إنتظار تحويله للمصالح الوصية.