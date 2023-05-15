تركيا: " سنان أوغان" يعلن عن المرشح الذي سيدعمه

قال مرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان إنه من المحتمل أن يدعم كمال كيليتشدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد.

وكان مرشح الرئاسة التركية السابق محرم إنجه، الذي انسحب من السباق الرئاسي، قد صرح في وقت سابق، بأنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن من سيدعم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في تصريحات من أحد المسؤولين في مقر المرشح السابق لوكالة "نوفوستي". وكان زعيم حزب Memleket محرم إنجه، وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها قناة TRT TV قد حصل على أكثر من 0.4% من الأصوات (أكثر من 234 ألف صوت)، بما في ذلك من الناخبين خارج تركيا، وأعلن عن انسحابه من السباق الرئاسي قبل 3 أيام من الانتخابات.