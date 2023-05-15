وفاة الفنان زهير عجو

توفي اليوم الفنان زهير عجو عن عمر يناهز 67 سنة، و هو عضو فرقة موسيقية قبائلية " ايذافلاوان-الثلوج" المعروفة بأدائها للاغاني الملتزمة سنوات السبعينيات و الثمانينات من القرن الماضي.

كانت الفرقة تتكون من الفنانين حسان زياني وعلي آيت فرحات وآخرون. الراحل ينحدر من منطقة سيدي عيش ببجاية ومعروف بأداءه الرائع للمعزوفات الموسيقية على آلة القيثارة وأستاذ موسيقى لغاية آخر رمق من حياته، التي قضاها بعيدا عن الأضواء و الإعلام.

لا تزال أغاني فرقة " ايذافلاوان" مطلوبة بكثرة في المنطقة وخارجها و من مختلف الأجيال بالنظر لمواضيع الأغاني طريقة الأداء العصرية.