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اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية ونظيرتها الموريتانية

مال و أعمال
15 ماي 2023 ()
خ.د
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أشرف، اليوم الإثنين، وزيــر النقل يوسف شرفة على عقد مذكــرة تفاهم بيــن الخطوط الجويــة الجزائرية والخطــوط الموريــتانية.

الاتفاقية تخص مجال التكوين وصيانة الطائرات في كل مجالات التعاون التجـــاري،  وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، صرح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، بأن هذه الاتفاقية ترتكز على تدعيم التعاون في مجال صيانة الطائرات، التكوين، التمويل، والتعاون التجاري. وأشار بن سليمان إلى أن الاتفاقية ستتبع بإمضاء عقود في إطار التعاون بين الشركتين والبلدين.

من جهته قال المدير العام لشركة الطيران الموريتانية، بأن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تقوية العلاقات بين البلدين والشركتين من جميع الجوانب.

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