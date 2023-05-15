لندن تتعهد بتسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين من بريطانيا على تعهد بتسليم جيشه "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيّرات الهجومية قريباً وعبر عن "تفاؤل" في تسلم مقاتلات تطالب بها كييف الغربيين لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

وتأتي زيارة زيلينسكي في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، يسعى فيها إلى تعهد عسكري إضافي من حلفائه استعدادا للهجوم المضاد الذي يحضره الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية.

واستقبل ريشي سوناك زيلينسكي لدى نزوله من المروحية التي أقلته إلى المقر الصيفي لرئيس الوزراء في تشيكرز، شمال غرب لندن.

وقال زيلينسكي للصحافيين في ختام لقائه رئيس الوزراء البريطاني "نريد إنشاء تحالف للطائرات وأنا متفائل جدا بهذا الشأن، لقد بحثنا هذا الأمر وأعتقد أن هذا الأمر سيحصل قريبا جدا".

يطالب الرئيس الأوكراني منذ أشهر حلفاءه الغربيين بتزويده مثل هذه الطائرات التي تتيح للجيش الأوكراني أن يضرب القوات الروسية، لكن بدون أن يشكل ذلك حلا سحريا للنزاع.

حتى قبل لقائه زيلينسكي، أعلن ريشي سوناك أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

ستضاف هذه المعدات إلى صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى والتي كانت بريطانيا أعلنت تزويد كييف بها الأسبوع الماضي، لتكون أول دولة تزودها بهذا النوع من الأسلحة التي يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومترا.

ولطالما أبدى الغربيون ترددا في تزويد كييف أسلحة بعيدة المدى تخوفا من أن تؤدي ضربات على الأراضي الروسية إلى تصعيد.