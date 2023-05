Le premier ministre britannique promet des armes à Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Londres pour des entretiens avec le Premier ministre Rishi Sunak, qui a promis la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aériens et de drones d'attaques à Kyiv et la formation prochaine de pilotes ukrainiens sur des avions de combat de type F-16.

Concernant d'éventuelles livraisons d'avions occidentaux à l'Ukraine : Voloydmyr Zelensky s'est dit optimiste sur des décisions rapides.

"Le Royaume-Uni a été leader pour nous fournir des moyens supplémentaires terrestres et aériens. Cette coopération se poursuivra", a indiqué le président ukrainien sur Twitter avant son départ pour Londres, où il s'était déjà rendu en février dernier.