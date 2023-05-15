المدية: جمعية المكان الجميل تدعو السلطات لتحسين وضعية الحي

طالبت جمعية المكان الجميل لحي 1300 سكنات عدل الذي يحمل تسمية المجاهد أحمد قايد صالح ببلدية ذراع السمار غرب المدية، السلطات المحلية، بالتدخل لأجل إعادة التهيئة الخارجية بالحي بعد إنزلاقات التربة المسجلة خلال شهر ديسمبر من سنة 2021، التي باتت تتسبب في مخاوف حقيقية لدى سكان خشية حدوث انزلاقات جديدة للتربة على مستوى عمارات 1. 2. 3. 5. 6 بعد ظهور تشققات جديدة وهبوط للأرصفة وتصدع الطرق الداخلية الحي بعد سقوط الأمطار في الآونة الأخيرة.

ولم تخف جمعية سكان الحي في رسالة موجهة لوالي الولاية من اعتبار ما يحدث على مستوى حيهم بالمشكلة بالخطيرة على حياتهم و وممتلكاتهم، ويذكرون حادث سقوط طفلة صغيرة بسبب نوعية قضبان حديد السياج المحيط بالعمارات.

وأكدت انه بعد حدوث انزلاقات خلال سنة 2021 بعد الانزلاق الذي حدث في التربة بعدد من عمارات عدل وإشعار السلطات بذلك قامت لجنة مكلفة موفدة من قبل الوالي بزيارة الموقع وخرجت بعدة توصيات التوصيات الداعية إلى ضرورة تدعيم جدران الإسناد وإعادة التهيئة الخارجية وبعد انتظار دام لأكثر من 06 أشهر قامت نفس شركة الانجاز بالمهام حيث تم إعادة انجاز جدران الدعم نفسها التي تم نزعها من نفس المشروع المنزلق في الموقع، كما لوحظ وقتها أن جودة الأشغال لم تكن في المستوى المطلوب رغما أن الجمعية والسكان كانوا يتوقعون ملفا تقنيا جديدا موافق عليه من طرف هيئة المراقبة التقنية للبنايات، يشمل كيفية دعم التربة وتصريف المياه المتراكمة في أقبية هذه العمارات إلا أننا فوجئنا بأشغال تهيئة بنفس المخطط.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من الفوضى السائدة في طريقة تسيير نقل المسافرين إذ حسبها لابد لسكان عمارات عدل المذكورة من التنقل حتى المحطة النهائية "مقابل مدرسة دزيري مناد" لركوب الحافلات الموجه إلى محطة طحطوح، كون أن الحافلات لا تنطلق من المحطة حتى امتلائها للآخر والتي تمر مرور الكرام على المحطات السفلى للسكان لعمارات عدل وكذا سكنات الاجتماعي "أي مملوءة عن الآخر وبالتالي يضطر الركاب للتأخر عن وجهاتهم المقصودة بما في ذلك أولادهم المتمدرسين وحتى العمال والنساء اللائي تعانين كثيرا من ظاهرة الاكتظاظ في أوقات الذروة الصباحية والمسائية دون مراعاة العوامل الجوية من أمطار وانخفاض درجات الحرارة".

كما طرحت الجمعية حاجة الطلبة الجامعيين إلى توفير نقل جامعي قصد تسهيل عملية نقلهم إلى مختلف كليات الجامعة المتفرقة، فمنهم من يعاني التنقل لكليات القطب الجامعي ببلدية وزرة، إذ أن طلبة هذا الحي لا يزالون يعانون الأمرين صباحا من خلال شبه انعدام النقل بالحي وإن وجد يتم التنقل على المسار (عين جردة-طحطوح-القطب الجامعي– وزرة ) وهذا بتغيير الحافلة عند كل نقطة ذكرت مما يؤثر ذلك على ماديات الطالب وكذا الوقت المستغرق للوصول إلى وجهتهم المقصودة.

كما أشارت الجمعية إلى مشكل امتلاء أقبية العمارات بالمياه المجهولة المصدر ومدى تأثيرها على البنايات ومختلف الأضرار الناجمة عن وجودها بداخلها خصوصا تفشي الحشرات الضارة كالناموس، التي قد تتطور مع حلول فصل الصيف والحرارة إلى أمراض معدية، كما دعت إلى ضرورة دعم الحي بمقر لمدرسة قرآنية ، لتمكين أبناء من حفظ وتعلم القرآن الكريم، إضافة إلى مصلى في ظل بعد المسافة عن المسجد الذي هو في طور الانجاز بمنطقة عين جردة.

كما طالبت الجمعية السلطات بوضع ممهلات في الطرق المؤدية إلى العمارات خصوصا أمام المرافق التربوية، وإصلاح حالة الطريق المؤدي إلى العمارات G ;H كونه تصدع جراء شاحنات الوزن الثقيل، فيما تبقى انعدام تغطية شبكة الهاتف النقال جيزي على عكس المتعاملين الآخرين انشغالا آخر يؤرق سكان الحي. شأنها في ذلك شان حالة المصاعد بعمارات H3 ; F2 والتي لازالت لم تر النور منذ استلام السكنات رغم مراسلة مكتب تسيير وكالة عدل، وتفشي ظاهرة سرقة أنابيب الغاز من داخل العمارات، إلى جانب وجود محلات فارغة بأغلبية العمارات تستقطب الشباب المنحرف بالآفات الاجتماعية، وكذا غياب فضاءات اللعب والتي كانت موجودة ضمن المشروع خصوصا العمارات H، دون نسيان حالة الأشجار المحيطة بالعمارة H والتي قام المقاول بغلق منافذ دخول مياه السقي إليها بالخرسانة معتقدا أنها السبب في انزلاق الطريق.

وناشدت في الأخير الجمعية والي الولاية، بالتدخل و حث الجهات المعنية لتوفير عمال النظافة والحراسة الخاصة بالأجزاء المشتركة بالحي، حتى لا تتكرر مشكلة سرقة السياج المحيط بالعمارة وتوقف المصاعد عن العمل والفوضى داخل العمارة من لعب للأطفال وترك نفايات داخل العمارة.