L’Algérie affrontera l’Ouganda au stade Japoma au Cameroun

Le match Ouganda – Algérie, comptant pour la cinquième journée du groupe F des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le dimanche 18 juin 2023 à 16h00 au stade de Japoma, à Douala, au Cameroun, lit-on dans un communiqué de la fédération algérienne de football.

Cette rencontre sera officiée par Pierre Ghislain ATCHO (Gabon), qui sera assisté de Jerson Emiliano DOS SANTOS (Angola, 1er assistant) et Boris Martaise DITSOGA (Gabon, 2ème assistant), alors que le quatrième arbitre est Tanguy Patrice MEBIAME (Gabon), poursuit la même source.

Le commissaire du match sera Jean-Didier MASAMBA MALUNGA (Congo).

L’assesseur est Ahmed Sayed ABOU ELELA (Egypte) et le coordinateur est M. Abdoulaye CISSE (Sénégal), conclut le communiqué de la FAF.