إدارة اتحاد الجزائر تحذر الأنصار

حذرت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الإثنين، أنصار الفريق من استعمال الألعاب النارية خلال إياب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر هذا الأربعاء بملعب 5 جويلية الأولمبي في العاصمة.

وجاء في بيان النادي العاصمي: "تبعا للاجتماع الذي عقده مسؤولو فريقنا مع ممثلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا الاتحادية الجزائرية (فاف)، نعلم جمهورنا الوفي أنّ 'الكاف' عاقبت فريقنا بغرامة 15 ألف دولار في مناسبتين بسبب استعمال الألعاب النارية في مبارتي الأخضر الليبي والجيش الملكي المغربي. كما حذّرت 'الكاف' من تكرار المشهد نفسه في لقاء أسيك ميموزا الايفواري، ما قد يكلّف فريقنا خوض المباراة النهائية في حال التأهل دون جمهور".

وأضاف ذات البيان: "لذا ندعو جماهيرنا الأوفياء الذين سيتنقّلون إلى ملعب 5 جويلية لمساندة الفريق في مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أسيك ميموزا الايفواري هذا الأربعاء، التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري الذي عوّدنا عليه مناصر الإتحاد، من خلال دعم الفريق ومساندته على تحقيق الانتصار والتأهل والحرص على عدم رمي المقذوفات والشماريخ وكذا الألعاب النارية على الميدان من أجل تفادي عقوبات 'الكاف' التي قد تكون قاسية على فريقنا وتفسد فرحته".

وحتم بيان إدارة "سوسطارة": "لطالما كان جمهور الاتحاد مميّزا في طريقة تشجيعه لفريقه ويلقى الإشادة والثّناء داخل وخارج الوطن. وهو اليوم مطالب أكثر مما مضى التّحلي بروح المسؤولية وإعادة رسم صور جميلة في المدرجات دون تعريض الفريق للعقوبات".