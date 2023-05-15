غليزان:حجز 124649 وحدة من المواد التبغية

أثناء تواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد في غليزان بالطريق الوطني رقم 04 الرابط بين بلديتي واد ارهيو ومرجة سيدي عابد وقيامهم بنقطة مراقبة، تم توقيف شاحنة قادمة من وسط البلاد وبعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تبين أن صاحبها يحمل على متنها كمية معتبرة من المواد التبغية (السجائر) تقدر بـ124649 وحدة مموهة بالأواني المنزلية، كما تم توقيف سيارة سياحية كانت تسير أمام الشاحنة لفتح واستطلاع الطريق.

وتقدر القيمة المالية للسلعة المحجوزة بـ2116500.00 دج، وتم رفع جنحة تهريب سلع أجنبية الصنع ضد المعني، مع إنجاز محضر قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، وتسليم المحجوزات لمفتشية الجمارك بمستغانم.