باتنة: وفاة شخص وجرح آخر إثر انهيار جدار

توفي بعد ظهر اليوم الإثنين بمدينة باتنة شخص وأصيب آخر بجروح في حادث انهيار جدار، حسب ما ورد في بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية.

وتم تسجيل الحادث -وفق البيان ذاته- أثناء قيام مؤسسة عمومية بأشغال بحي المحطة بعاصمة الولاية مما تسبب في وفاة شخص بعين المكان متأثرا بإصابته البليغة وإصابة آخر بجروح.

وأسعف الجريح البالغ من العمر 30 سنة بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية قبل تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي حسب ذات الوثيقة التي أبرزت بأنه تم تحويل جثة الشخص المتوفى البالغ من العمر 40 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، يضيف ذات البيان.