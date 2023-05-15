اتحاد سوف على موعد مع التاريخ

أضحى رائد الرابطة الثانية ''مجموعة وسط-شرق''، اتحاد سوف، على بعد ثلاث خطوات من ترسيم صعوده ''التاريخي'' للمحترف الأول، بمناسبة تنقله يوم الثلاثاء لسكيكدة، لمواجهة الشبيبة المحلية ضمن فعاليات الجولة الـ28 من المنافسة.

وسيرسم ''الاتحاد'' ورقة صعوده التاريخي إلى حضيرة الكبار في حالة فوزه بـ''روسيكادا'' أمام متذيل الرابطة الثانية والذي رهن كل حظوظه في البقاء.

وسيستفيد حتما اتحاد سوف من إحصائيات هذه الجولة التي تم تقديمها إلى يوم الثلاثاء بسبب مشاركة جمعية الخروب في الدور ربع النهائي لكأس الجزائر أمام شباب بلوزداد يوم الأحد بملعب 5 جويلية.

وتعد هذه الجولة بالكثير من الإثارة والندية على مستوى المؤخرة باعتبار أن عديد الفرق ستلعب ورقة البقاء ضمن أندية الرابطة الثانية ويتعلق الأمر ب: اتحاد عنابة (الـ10-35 نقطة) الذي يستضيف اتحاد الشاوية (33 نقطة)، واتحاد الحراش (35 سنة) الذى يواجه مولودية قسنطينة (39 نقطة)، فاتحاد ورقلة (34 نقطة) الذي يلاقي جمعية عين مليلة (37 نقطة).

كما ستعرف هذه الجولة إجراء ثلاث مقابلات دون جمهور: اتحاد خميس الخشنة - حمراء عنابة، مولودية العلمة - شباب باتنة ونجم التلاغمة - شباب برج منايل.

أما مواجهات مجموعة وسط-غرب ستجرى يوم السبت ستكون مسرحا للعديد من المقابلات الهامة، يتقدمها لقاء الرائد ترجي مستغانم (61 نقطة) أمام مضيفه مستقبل وادي سلي (45 نقطة)، في الوقت الذي يستضيف فيه الوصيف نجم بن عكنون (60 نقطة) ضيفه شباب المشرية (51 نقطة).