امرأتان ضمن عصابة أحياء بالجلفة

في إطار مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء، تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف تسعة مشتبه فيهم من بينهم امرأتين من المسبوقين قضائياً، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و56 سنة، لتورطهم في قضية المشاركة والانخراط في عصابة الأحياء من شأنها خلق جو لانعدام الأمن وبث الرعب في الأوساط الحضرية باستعمال أسلحة بيضاء في الطريق العام.

العملية جاءت على إثر دوريات لعناصر الشرطة بحي 5 جويلية بمدينة الجلفة، أين لفت انتباههم وقوع شجار بالطريق العام باستعمال بعض الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص، ليتم فور ذلك تدخل قوات الشرطة وتوقيف المتشاجرين، مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في عملية المشاجرة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم التسعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.