حادث عين وسارة: شاب يتوفى في أول عمل

كتبت الأقدار للشاب بن رعدة لخضر البالغ من العمر 24 سنة أن يرحل اليوم ودون سابق إنذار عن الدنيا في أول يوم قرر فيه العمل بإحدى الورشات بعين معبد بولاية الجلفة، في حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني المزدوج وهو في طريقه رفقة بعض أصدقاءه على متن مركبة من نوع جي5 سخرها المقاول صاحب المشروع لنقل العمال باتجاه إحدى ورشات كوسيدار ببلدية عين معبد شمال الجلفة، حيث أدى انحراف المركبة إلى وفاة لخضر وإصابة 16 من مرافقيه.

ونزل "الخبر" على مدينة بوغزول وكل من يعرف لخضر كالصاعقة، لقد شاء القدر للفقيد لخضر أن يلتحق بالرفيق الأعلى في أول يوم قرر فيه العمل مثل غيره من أصدقاءه لمساعد العائلة ووالده محمد الذي يعمل بدوار الصدارة كمعلم لتحفيظ القران الكريم لأطفال الدوار، ولكنه يضيف أحد سكان بوغزول لم يكتب للخضر أن يعمل ويكسب قوت يومه ويساعد عائلته، وهو الذي غادر مقاعد الدراسة في الصف الرابعة متوسط في ريعان شبابه بعد أن ضاقت به السبل خاصة وأنه يقطن رفقة عائلته بدوار الصدارة الذي يبعد عن مدينة بوغزول بنحو ثماني كيلومترات.

بوغزول وهي تنتظر أن تشيع جثمان لخضر إلى مثواه الأخير بمقبرة موسى بن حركات هذا المساء، لفها اليوم حزن كبير، وانتشرت صور لخضر عبر صفحات التواصل الاجتماعي تدعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.