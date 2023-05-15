ڨالمة: استنفار بسبب سيول الأمطار

عاشت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، حالة استنفار، بسبب التهاطل الغزير للأمطار، وتسرب المياه إلى بعض المحلات التجارية ومساكن المواطنين.

وأفاد بيان لخلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، مساء اليوم، أن مصالح الوحدة الرئيسية للحماية، قد تدخلت بالحي السكني أحمد زميلي ببلدية هيليوبوليس، لامتصاص مياه الأمطار المتجمعة التي بلغ علو منسوبها 20سنتم في الطريق، باستعمال مضخة حسب مصادرنا.

وتسبب التساقط المعتبر للأمطار، بحي 19جوان ببلدية قالمة، في تسرب مياه الأمطار داخل مخزن للخردوات، أين تدخل أعوان الحماية المدنية الوحدة الرئيسية لامتصاص المياه بواسطة مضخة، بعدما وصل منسوب المياه إلى 15سم.

وخلال الفترة نفسها، تدخل أعوان المركز المتقدم بدعم من الوحدة الرئيسية بحي 19 جوان بلدية قالمة جراء تسرب مياه الأمطار لمكان تقديم دروس خصوصية ودعم للتلاميذ، أين تم امتصاص المياه بواسطة مضخة عائمة.

ويشار إلى أن كميات الأمطار التي تساقطت على إقليم ولاية ڨالمة، خلاله الـ24 ساعة الأخيرة، بعثت في نفوس المواطنين والمزارعين الأمل، بعدما ارتوت الأرض ونسكت الشعاب والوديان، خاصة بالجهة الغربية التي يتواجد بها يد بوحمدان الذي عرف منسوبه نفاذا رهيبا، بعد تراجع التساقط للثلوج والأمطار.