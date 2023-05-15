شركة مولودية وهران تعين حارسا قضائيا

أفاد الموقع الرسمي لفريق مولودية وهران أنه تنفيذا لمنطوق الحكم القضائي الصادر عن محكمة وهران في قسمه التجاري يوم 8 ماي الجاري، والممهور بالصيغة التنفيذية، تعلم جميع مستخدمي الشركة الرياضية ذات أسهم "نادي مولودية وهران" أنه قد تم تعيين حارسا قضائيا للشركة. وعليه يضيف الإشعار أنه ابتداء من تاريخ صدور هذا الأشعار فإن تسيير وإدارة مصالح الشركة الرياضية ذات أسهم "نادي مولودية وهران أصبحت من صلاحياته، واتخاذ جميع القرارات من الاختصاص الحصري له مستقبلا إلى غاية انتهاء المهام المكلف بها قضائيا.

على صعيد آخر ذكر نفس المصدر أن المساهم بابا التقى والي وهران وقبل التوقيع عند الموثق، وبذلك سيتم تحويل الملكية من النادي الهاوي إلى شركة هيبروك.