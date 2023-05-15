غليزان: مروجا المخدرات في الشراك

نجحت عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في توقيف شخصين وحجز كمية من الكيف المعالج و60 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وهذا على إثر قيام عناصر قمع الإجرام بنصب وضعية مراقبة، أين لفتت انتباههم مركبة من نوع رونو 19 محل شبهة وبعد إخضاع مرافق السائق للمراقبة الأمنية والإدارية تم العثور بحوزته على مهلوسات مخبأة بإحكام بملابسه ليتم توقيفه وفتح تحقيق في القضية.

وبالمقابل وبأحد أحياء مدينة غليزان تم تفتيش مشبوه فيه حيث كان يحوز على ثلاثة أعمدة من المخدرات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بــ6000دج ليتم توقيفه وفتح تحقيق في القضية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات إجراءات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيهما، وقدما بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.