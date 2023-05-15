نقل بحري: تأجيل رحلات لهذا السبب

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك": "تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أن الرحلة المبرمجة بتاريخ 15 ماي 2023 المتوجهة من سكيكدة إلى مرسيليا قد أجلت إلى يوم الخميس 18 ماي 2023 على الساعة 12:00سا وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية".

وكذلك الأمر بالنسبة للرحلة المبرمجة من مرسيليا باتجاه وهران بتاريخ 17 ماي 2023 قد تم تأجيلها إلى تاريخ الجمعة 19 ماي على الساعة 17:00 مساء، يضيف المصدر.

كما تم تأجيل الرحلة المبرمجة من وهران إلى مرسيليا بتاريخ 19 ماي إلى يوم 21 ماي 2023 في تمام الساعة 12:00، حسب البيان.