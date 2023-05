Le ministre des AE en visite officielle à Jeddah

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé, lundi après-midi à Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, pour une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et de la participation aux réunions ministérielles préparatoires du Sommet arabe prévu le 19 mai, indique un communiqué du ministère.

Au volet bilatéral, Attaf présidera mardi avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, les travaux de la 4e session de la commission de consultations politiques algéro-saoudiennes" qui est un mécanisme institué pour intensifier la cadence de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères autour des questions d'intérêt commun", précise la même source.

Une convention bilatérale portant création du Haut conseil de coordination algéro-saoudien devrait être signée à cette occasion, selon le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre des préparatifs à l'échéance arabe prévue à Djeddah, M. Attaf prendra part aux réunions ministérielles du Conseil de la Ligue des Etats arabes et aux différentes sous-commissions dont les travaux seront axés sur le suivi de la mise en œuvre des décisions adoptées par les dirigeants arabes lors du sommet d'Alger et la préparation des différents thèmes inscrits à l'ordre du jour de la 32e session du sommet arabe.

En marge de la réunion du Conseil ministériel, le ministre des Affaires étrangères devrait présider les réunions de l'instance de suivi de la mise en œuvre des décisions et des engagements au niveau ministériel, la commission ministérielle arabe à composante non limitée de soutien à l'Etat de Palestine et la commission ministérielle chargée de l'examen des propositions soulevées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sujet de la modernisation, du développement et du renforcement de la performance de la Ligue arabe, conclut la même source.