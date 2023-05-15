آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد البرتغالي

أخبار الوطن
15 ماي 2023 ()
إ.ش/وأج
0 قراءة
+ -

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، وزير الاقتصاد والبحر للجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا سيلفا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،  على عون، شكل فرصة لاستعراض "واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما على ضوء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية - البرتغالية التي جرت أشغالها بالجزائر يومي 14 و15 ماي 2023".

كما تطرق الجانبان --يضيف البيان-- إلى "الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها"، مؤكدين على "إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات".

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • بيان هام لوزارة العمل والتشغيل

    7551 قراءة

  • تركيا: " سنان أوغان" يعلن ...

    7097 قراءة