الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد البرتغالي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، وزير الاقتصاد والبحر للجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا سيلفا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، شكل فرصة لاستعراض "واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما على ضوء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية - البرتغالية التي جرت أشغالها بالجزائر يومي 14 و15 ماي 2023".

كما تطرق الجانبان --يضيف البيان-- إلى "الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها"، مؤكدين على "إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات".