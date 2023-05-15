باتنة: توقيف جماعة مختصة في تزوير أختام الدولة

تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة من توقيف أربعة أشخاص تورطوا في قضية تزوير وتقليد الأختام لمؤسسات وإدارات عمومية.

تم الإطاحة بعناصر جماعة الأشرار التي كان أفرادها يقومون بعمليات تزوير وتقليد لأختام الدولة والدمغات والطوابع الخاصة برموز الدولة، كما أنهم يقومون بصنع أختام وطوابع للدولة وطوابع خاصة ولأي سلطة كانت بدون إذن كتابي واستعمالها في محررات إدارية وتجارية ومصرفية صادرة عن إدارات عمومية و خاصة.

وبعد تفتيش مساكن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، تم استرجاع 53 ملف به محررات تجارية ومصرفية ووثائق مقدمة من طرف عدد من الإدارات والمصالح العمومية لها بأسماء أشخاص يقيمون بمختلف ولايات الوطن، كما تم العثور على 240 ختم مقلد من مختلف الأشكال والأحجام وكذا 11 جوازا سفرا وأجهزة إعلام آلي مختلفة، وعثر الأعوان أيضا على 614 مليون سنتيم إضافة إلى مركبة سياحية .