Auchan s’implante en Algérie

Auchan Retail a annoncé ce lundi 15 mai, son implantation prochaine en Algérie, via la signature d’un accord avec un partenaire local : Groupe Great Way. Un premier hyper Auchan de 5.000 m² ouvrira à Alger au quatrième trimestre 2023. Un développement ultérieur à travers le pays est annoncé, sans être chiffré.

Great Way est un groupe de distribution algérien, actif dans le secteur du textile et du sport. Il compte 80 magasins implantés dans les principales villes du pays et emploie 1.400 salariés.

"Pour poursuivre et accélérer notre développement sur le continent africain, nous engageons un partenariat global avec l’un des acteurs majeurs de la distribution en Algérie, se félicite Yves Claude, PDG d’Auchan Retail. Notre ambition commune est triple : proposer aux habitants une expérience de courses différente, leur offrir des produits bons pour la santé comme pour la planète et contribuer, à notre mesure, au développement de l’Algérie en encourageant la création de filières agricoles et la production agroalimentaire locales."

L’Algérie devient le quatorzième pays d’implantation d’Auchan dans le monde et le troisième en Afrique, après le Sénégal (37 magasins) et la Côte d’Ivoire (13 points de vente).