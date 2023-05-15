تونس: صدور الحكم في حق الغنوشي

أصدرت محكمة تونسية قرارا بالسجن مدة عام واحد مع غرامة مالية بقيمة ألف دينار تونسية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمها في شكوى تقدّم بها نقابي أمني ضد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، ورأى الشاكي أن الأمنيين هم المقصودين بالعبارة، حسبما أوضحت إذاعة "موزاييك إف إم".

جدير بالذكر أن راشد الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد وجهت إليه تهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب".