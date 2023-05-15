ميلة: حجز 09 قناطير من الكوابل النحاسية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي سقان جنوبي ولاية ميلة من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر في قضية ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة.

العملية تمت على مستوى نقاط مراقبة بمفترق الطرق، ليتم توقيف الشاحنة التي كانت متجهة نحو بلدية التلاغمة سالكة الطريق الوطني رقم 5أ بعد مراقبة الوثائق الإدارية والتفتيش الأمني، تم معاينة حمولة نفايات بلاستيكية من بينها كوابل نحاسية وأخرى من الألمنيوم المستعملة في شبكة الكهرباء للضغط العالي كانت مموهة بين النفايات البلاستيكية قُدر وزنها بـحوالي 08 قناطير، وهذا دون حيازة سجل تجاري ولا اعتماد وزاري يؤهل ممارسة هذا النشاط، على إثر ذلك تم تحويل الشاحنة وسائقها إلي مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات. مع وضعها بالمحشر البلدي.

تم تحرير محاضر ضده متضمنة: جنحة إخفاء أشياء مسروقة، ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للقيد في السجل التجاري دون اعتماد، نقل النفايات الخاصة الخطيرة بدون ترخيص وانعدام الفوترة.

في نفس السياق وفي عملية أخرى لنفس الفرقة، تم حجز كوابل نحاسية بوزن إجمالي قنطار مسروقة من محجرة.

بعد استكمال التحقيق تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.