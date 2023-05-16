أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بإعلان الولايات المتحدة خططها لشراء كميات ضخمة من الخام لملء احتياطيها الاستراتيجي.

في الوقت نفسه، أشارت مجموعة من البيانات الصينية، التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى أن الاقتصاد الناعم فشل في خفض الأسعار، إذ ركزت السوق على زيادة إنتاجية المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

واستمدت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، دعمًا أسهم في ارتفاعها، بسبب استمرار حرائق الغابات في ألبرتا الكندية، التي عزّزت المخاوف بشأن إمكان نقص الإمدادات العالمية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم جويلية بمقدار 30 سنتًا، بنسبة 0.4%، إلى 75.53 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم جوان 2023- بمقدار 27 سنتًا، وبنسبة 0.38%، ليسجل 71.38 دولارًا للبرميل.