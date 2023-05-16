وزير الاقتصاد السوري يشيد بجهود الجزائر

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، أمس الإثنين من جدة، بالجهود التي بذلتها الجزائر خلال فترة رئاستها للقمة العربية الأخيرة والتي نتج عنها "مجموعة كبيرة من القرارات" كرست بالفعل لم الشمل العربي.

وقال سامر الخليل في مستهل تدخله خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لاجتماع القمة العربية: "أتوجه بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال فترة رئاستها لأعمال الدورة السابقة والتي نتج عنها مجموعة كبيرة من القرارات التي تؤكد أهمية العمل العربي المشترك".

وتابع الوزير في كلمته "لقد ترعرعت أجيال من أبناء بلداننا العربية على عبارات مقرونة بالفعل تؤكد الانتماء العربي والعلاقات الأخوية بين أبناء الوطن الواحد. وإذ أكدت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر على هذه الحقيقة، فإن العمل الجماعي والجهود التي تم بذلها لاحقا وصولا إلى القمة المرتقبة، عكست حقيقة واحدة أن الاحتضان هو فعل إنساني يعزز الشعور بالأخوة وبالانتماء إلى الأسرة الواحدة".