الجلفة تتدعم بـ 58 محولا كهربائيا

تمّ إنجاز 58 محولا كهربائيا جديدا بولاية الجلفة بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية وتحسين التموين بهذه الطاقة، حسبما أفادت به المديرية الولائية للتوزيع التابعة لشركة سونلغاز.

وخصص لإنجاز هذه التجهيزات الجديدة وإيصالها بشبكة التوتر المنخفض والمتوسط على مسافة 162 كلم من الخطوط الكهربائية، بغلاف مالي قدره 486 مليون دينار وهذا في إطار مختلف البرامج المخططة لسنة 2023، هذه المحولات والخطوط الكهربائية تم إنجازها بكل من بلديات عين الإبل، حاسي فدول، حاسي العش، تعضميت، بنهار، عين وسارة، البيرين، مسعد، دلدول، سلمانة، مجبارة، قرنيني، حد الصحاري، مليليحة، حاسي بحبح، سيدي لعجال، الشارف والإدريسية.

وأوضح البيان أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تسخر وتبذل كل مجهوداتها من أجل إنهاء أشغال البرامج الاستثمارية الداعمة للشبكة الكهربائية بالجلفة التي من شأنها تحسين نوعية الخدمة وتضمن استمراريتها وتبقى مجهودات مديرية التوزيع متواصلة دائما لرفع التحديات حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين ومتطلبات الأداء المطلوبة لإرضاء زبائنها عبر كل تراب الولاية.

من جهتها حثت المؤسسة المستهلك على ضرورة إتباع سياسة عقلانية في استعمال الطاقة الكهربائية، لما له من أثر اقتصادي ومعنوي واﻠﺫي بدوره يعود بالفائدة على الفرد، لأنها تبقى قضية ذات منفعة عامة رهن تحلي المواطن بالحس المدني ومساهمته في الحفاظ على الأملاك العمومية.