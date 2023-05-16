بيولي يعلّق على غياب بن ناصر عن مواجهة الإنتر

يلاقي سهرة اليوم الثلاثاء، نادي إنتر ميلان ضيفه آسي ميلان على ملعب جيسيبي مياتزا وذلك لحساب إياب الدور نصف النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

ويخيّم غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على " داربي الغضب"، إذ قال مدربه بيولي خلال الندوة الصحفية: " "أنا آسف على إصابة إسماعيل صباح اليوم سنخضع لعملية جراحية، سنلعب بخصائص أخرى مع لاعب خط وسط مهاجم أكثر مما كان عليه في مباراة الذهاب، ربما تكون أفضل من مباراة الذهاب".

وكان بن ناصر قد غادر بعد 18 دقيقة من بداية المباراة أمام إنتر في سان سيرو الأسبوع الماضي بسبب معاناته من إصابة غضروفية على مستوى الركبة اليمنى وسيخضع على إثرها لعملية جراحية بالمنظار، وسيحتاج لفترة نقاهة طويلة وبالتالي نهاية موسمه مع الميلان.

يذكر أن الميلان مني بخسارة ثقيلة في لقاء الذهاب وخسر بثلاثية دون رّد.