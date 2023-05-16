ليبيا: إقالة رئيس الحكومة الليبية باشاغا وإحالته للتحقيق

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق. حسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم .

وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن "مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف السيد وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، قرارا، اليوم الثلاثاء، كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء. وخاطب باشاغا هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء بهذا الخصوص في رسالة، وفوض بموجبها القطراني بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.