أبرز ما قاله بن شيخة عشية لقاء ميموزا الإيفواري

عقد اليوم الثلاثاء، مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة ندوة صحفية رفقة القائد زين الدين بلعيد وذلك للحديث عن لقاء الغد أمام آسيك ميموزا الإيفواري لحساب إياب نصف نهائي كأس الكاف بملعب الخامس جويلية بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقال بن شيخة:" تنتظرنا مباراة مصيرية، نحن على موعد مع التاريخ إن اشاء الله سنكون في المستوى، ليست هذه المرة الأولى التي نخوض فيها لقاء حساسا كهذا لقد لعبنا مباريات أكثر ضغط الذي اعتدنا عليه، صحيح النتيجة المحققة في كوت ديفوار مفخخة لكن عازمون على تحقيق الفوز والقتال من أجله ".

وأضاف بن شيخة:" لقد وعدنا شعبنا بأن نكون عند حسن تطلعاتهم، حضرنا جيدا والمهم أن يفهم جماهير الاتحاد ماذا نريد، فضلت عدك وضع اللاعبين في الضغط، أنتم تعرفون كرة القدم ليس لديها صاحبها وكما قلت سنقاتل على أرضية الميدان".

وختم بن شيخة:" أريد الفوز في بلادي لما لا؟ فزت خارجها بالمغرب ببطولة إفريقيا وكأس العرش، فزت في تونس بالبطولة وببطولة شمال إفريقيا هذا شيء محفز كثيرا بالنسبة لي ولعائلتي وأصدقائي وكل من يعرفني، لقد التقيت في طريق واحد مع اتحاد الجزائر هم يريدون الفوز بلقب قاري في الجزائر وأنا كذلك أريد تحقيق ذلك في بلدي وهذا حق وطموح مشروع".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عيّن الحكم الغابوني بيار جيسلان آتشو لإدارة المواجهة.