سوناطراك توقع عقدا لتموين السوق الآسيوية بالغاز

وقعت، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الصينية "وانهوا كيميكال " Wanhua Chemical عقدا لتموين مركب البتروكيمياء لوانهواWanhua بالصين بغاز البترول المسال.

وحسب بيان سوناطراك، فإن العقد يتعلق بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري، مما يمثل تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم.

وتؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام. يضيف البيان.