يتوقع خبراء ومحللون معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سابقا على مستوى وزارة العدل، وذلك بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمعالجة الملفات الأخيرة على مستوى آخر من التخصص. ووجه الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة، وأكد أن مهام وكالة أناد (الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية) هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.