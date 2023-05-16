"اتصالات الجزائر" بالبليدة تتدخل لصيانة تخريب شبكاتها

كشفت نهار اليوم، المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة لدى اتصالات الجزائر في البليدة لـ "الخبر "، أن " مناطق و أحياء في عاصمة الولاية البليدة ، و دائرة أولاد يعيش بالضواحي تتعرض إلى سرقة للكوابل النحاسية بصفة متكررة، وهو ما يؤدي إلى حرمان الزبائن من خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت ."

وأضافت المتحدثة حنان عبادة، بأن المديرية العملياتية ، لا تتأخر في التدخل وقتما يتم التبليغ عن أي عملية سرقة، لشبكتي الانترنيت والهاتف الثابت، مع حرصها على تبليغ المصالح الأمنية، و تكليف الفرق التقنية لمعالجة تلك الأعطال الناجمة عن التخريب العمدي، بوضع كوابل هاتفية جديدة، تعويضا عن تلك النحاسية التي تم الاستيلاء عليها، وأن مؤسسة اتصالات الجزائر ، " تحرص كل الحرص، على ضمان سيرورة الخدمة لزبائنها، مهما كانت الظروف و الأعطاب".