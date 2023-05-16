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"اتصالات الجزائر" بالبليدة تتدخل لصيانة تخريب شبكاتها

مجتمع
16 ماي 2023 ()
ب. رحيم
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كشفت نهار اليوم، المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة لدى اتصالات الجزائر في البليدة لـ "الخبر "،  أن " مناطق و أحياء في عاصمة الولاية البليدة ، و دائرة أولاد يعيش بالضواحي تتعرض إلى سرقة للكوابل النحاسية  بصفة متكررة، وهو ما يؤدي إلى حرمان الزبائن من خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت ."

وأضافت المتحدثة حنان عبادة، بأن المديرية العملياتية ، لا تتأخر في التدخل وقتما يتم التبليغ عن أي عملية سرقة، لشبكتي الانترنيت والهاتف الثابت، مع حرصها على تبليغ المصالح الأمنية، و تكليف الفرق التقنية لمعالجة تلك الأعطال  الناجمة عن التخريب العمدي، بوضع كوابل هاتفية جديدة، تعويضا عن تلك النحاسية التي تم الاستيلاء عليها، وأن مؤسسة اتصالات الجزائر ، " تحرص كل الحرص، على ضمان سيرورة الخدمة لزبائنها، مهما كانت الظروف و الأعطاب".

 

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