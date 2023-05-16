هذا ما قاله بن ناصر بعد العملية الجراحية

تحدث الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لأول مرة، عن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الانتر.

وقال بن ناصر عقب إجراءه عملية جراحية ناجحة، اليوم الثلاثاء: "سارت جراحة ركبتي بشكل جيد للغاية. الطريق إلى التعافي يبدأ اليوم .. ستكون الأمور طويلة وصعبة وسأبتعد عن الميدان لعدة أشهر. لكنني على استعداد للتغلب على هذه المحنة بشجاعة وتصميم".

وأضاف الدولي الجزائري: "سأعمل بجد وأقاتل كل يوم لأعود أقوى وأكون قادرًا على الدفاع عن ألوان فريقي ومنتخب بلدي مرة أخرى .. أشكركم جميعًا على رسائلكم والقوة التي أعطيتموني إياها للتغلب على كل هذا. سأبقيكم على اطلاع بكل خطوة من خطوات إعادة التأهيل".

وكان الطاقم الطبي لنادي ميلان قد قدر، في بيان، فترة تعافي بن ناصر بستة أشهر.